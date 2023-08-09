Rusya’dan peş peşe ruble kararı

Rusya Merkez Bankası, “mali piyasalardaki dalgalanmaları azaltmak için” yıl sonuna kadar iç piyasada döviz alımını durdurma kararı aldığını bildirdi.

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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın 10 Ağustos'tan yıl sonuna kadar iç piyasada bütçe kuralları gereği yaptığı döviz alımlarını durduracağı belirtildi.

Kararın, mali piyasalardaki dalgalanmayı azaltmak için alındığına işaret edilen açıklamada, döviz alımına mali piyasalardaki duruma göre tekrar başlanabileceği kaydedildi.

Dolar/ruble paritesi bugün Mart 2022'den bu yana ilk defa 98 seviyesini aşmıştı.

Rusya'nın bütçe kurallarına göre, petrol ve doğal gaz gelirleri azalınca Ulusal Refah Fonu'ndan döviz satışı yapılırken, gelirler artınca döviz alımı yapılıyor.

PUTİN’DEN RUBLE KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, döviz cinsinden Rus devlet garantileri rubleyle ödenebilecek.

Alıcı tarafından onaylanmasa dahi devlet garantileri için ruble cinsinden ödeme yapılabilmesine olanak sağlayan düzenleme, Rus devletinin Rus ve yabancı şahıs ve şirketlere, yabancı devletlere ve uluslararası kurumlara verdiği devlet garantilerini kapsıyor.

RUBLE’DE DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Ruble haftanın üçüncü işlem gününde dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,88 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi ise 98 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi 25 Mart 2022’den bu yana ilk defa 95 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonunda Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ocak 2022'den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirmişti. (AA)

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