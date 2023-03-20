Rusya’dan tahıl koridoru için Swift ve yaptırım şartı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasının, Swift sorununun çözülmesine ve diğer yaptırımların kaldırılmasına bağlı olduğunu açıkladı.

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Rusya dışişleri bakanlığı, Swift finansal mesajlaşma sistemiyle ilgili sorunlar çözülmediği ve Rusya’ya karşı uygulanan diğer yaptırımlar kaldırılmadığı takdirde mayıs ayında Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasını desteklemeyeceğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna’nın Rus ablukası altındaki limanlarından tahıl ihracatına olanak sağlayan Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının 60 gün uzatılmasını desteklediğini geçen hafta açıkladıktan sonra anlaşma en az 60 gün süreyle uzatılmıştı.

Ukrayna ve Rusya arasında ara bulucu olan Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye, geçen yılın Temmuz ayında imzalanan ve daha sonra Kasım’da uzatılan anlaşmanın 120 gün süre uzatılmasını istemişti.

Öte yandan Putin, Rusya ile Afrika ülkelerinin parlamenter konferansındaki video açıklamasında, tahıl koridoru anlaşması mayısta uzatılmadığı takdirde Rusya’nın Afrika ülkelerine bedava tahıl göndereceğini belirtti.

Rusya’nın Ukrayna savaşı dolayısıyla engellenen tahıl ihracatının yalnızca küçük bir kısmının Afrika’ya ulaştığını belirten Putin, anlaşmanın uzatılması için Rusya’nın öne sürdüğü koşulların karşılanmasının Afrika’nın çıkarına olduğunu ekledi. (REUTERS)

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