Rusya’nın bütçesi 9 ayda 1,7 trilyon ruble açık verdi

Rusya’nın bütçesi yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble (yaklaşık 16,9 milyar dolar) açık verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Maliye Bakanlığınca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri 9 ayda 19,7 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, bütçe giderleri ise 21,4 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşirken bütçe 1,7 trilyon ruble açık verdi.

Rusya'nın bütçesi yılın ilk 9 ayında 1,7 trilyon ruble (yaklaşık 16,9 milyar dolar) açık verdi.

PETROL VE DOĞALGAZ GELİRLERİ YÜZDE 34,5 AZALDI

Ülkenin petrol ve doğalgaz gelirleri, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 azalarak 5,5 trilyon rubleye gerilerken petrol ve doğalgaz dışı gelirler ise yüzde 26 artarak 14,2 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada, ülkesinde bütçenin bu yıl gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) yüzde 1 oranla açık vereceğini söylemişti. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD’de grevdeki otomotiv işçilerinin görüşmelerinde ilerleme