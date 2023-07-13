Rusya’nın dış borcu 347,7 milyar dolara geriledi

Rusya'nın dış borcu 33 milyar dolar azalarak 347,7 milyar dolara geriledi.

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Rusya’nın dış borcunun yıl başından bu yana 33 milyar dolar azalarak 1 Temmuz itibarıyla 347,7 milyar dolara gerilediği bildirildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin dış borcundaki son duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Rusya’nın dış borcunun yılbaşından itibaren düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, “Rusya’nın dış borcu, bu yılın başındaki rakama göre yüzde 8,7 veya 33 milyar dolar düşüşle 1 Temmuz 2023 itibarıyla toplam 347,7 milyar dolara geriledi” denildi.

Açıklamada, düşüşün ana nedeni olarak, yurt dışı yerleşiklerin devlet tahvili satışlarından kaynaklanan kamu idaresi borçlarının azalması olduğu kaydedildi. (AA)

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