Rusya’nın petrol ve doğalgaz gelirleri yüzde 38 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, ülkenin petrol ve doğalgaz gelirleri ağustosta bir önceki aya göre yüzde 20 azalarak 642,7 milyar rubleye düştü.

Yılın ilk 8 ayında Rusya'nın petrol ve doğalgaz gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak 4,8 trilyon rubleye kadar indi.

Bazı Batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğalgazı ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltma kararı almıştı. (AA)