Ryanair grevi Belçika’da 100’den fazla uçuşu iptal ettirdi

Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi.

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Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair’in Belçika’daki çalışanlarının bu hafta sonu greve gitmesi nedeniyle 100’den fazla sefer iptal edildi.

Yerel basınına göre, İrlanda firması Ryanair’in Belçika’daki kabin ekibini temsil eden sendikanın Noel ve yılbaşı tatilinin bitiş dönemi olan 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidecek olması çok sayıda uçuşu aksatacak.

Grev nedeniyle söz konusu tarihlerde Ryanair’in Belçika’nın Charleroi Havalimanı’ndan Avrupa’nın çeşitli noktalarına yapacağı 100’den fazla sefer iptal edilirken, bu iptallerden yaklaşık 20 bin yolcu etkilenecek.

Charleroi Havalimanı da grev nedeniyle uçuşlarda iptal olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu tarihlerde uçuşu bulunan yolcuların seferlerinin durumunu kontrol etmelerini istedi.

YILBAŞINDA DA GREVE GİTMİŞLERDİ

Ryanair çalışanları, ücretlerinin ve çalışma koşullarını iyileştirmesini talep ediyor. Şirket çalışanları, 31 Aralık-1 Ocak döneminde de grev yapmış ve çok sayıda sefer iptal edilmişti.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor. Uçuş ekibi özellikle seyahatlerin yoğun olduğu dönemlerde greve gidiyor. (AA)