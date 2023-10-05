Sabancı Renewables ABD’de Oriana Solar’ın tamamını satın aldı

Sermayesinin tamamı dolaylı olarak Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'ye ait olan Sabancı Renewables Inc., ABD'nin Teksas eyaletinde Oriana Solar'ın yüzde 100 hissesini satın aldı.

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Sabancı Holding, dolaylı iştiraki Sabancı Renewables’ın ABD’nin Teksas eyaletinde 232 MW kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 60 MW kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımlarından oluşan Oriana Solar LLC’nin tamamını satın aldığını duyurdu.

Sabancı Holding’den dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, yatırım sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tesisin 2025 yılı ikinci çeyrekte devreye alınmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada 2024 yılı ikinci çeyrekte devreye alınması hedeflenen 272 MW’lık Cutlass II güneş enerjisi santrali yatırımına ek olarak gerçekleştirilen bu kapasite yatırımının tamamlanmasıyla Sabancı Renewables’ın ABD’de toplam 500 MW’lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşacağı ifade edildi.

SABANCI TOPLULUĞU’NUN ABD’DEKİ İKİNCİ YATIRIMI

Sabancı Holdin’den yapılan yazılı açıklamada, “Yapılacak güneş enerjisi santrali, Sabancı Topluluğu'nun ABD'de hayata geçireceği ikinci yenilenebilir enerji yatırımı olacak” denildi ve şöyle devam edildi:

“Sabancı Topluluğu'nun geçtiğimiz yıl açıkladığı ve Teksas'ta inşaat çalışmalarına devam ettiği, 272 MW'lık Cutlass II güneş enerjisi santralinin ise 2024 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması öngörülüyor.

Bu iki yatırımla birlikte Sabancı Topluluğu'nun ABD'deki yenilenebilir enerji portföyü de 500 MW'ı aşmış olacak. Kısa bir süre içerisinde de bu kapasitenin iki katına çıkarılması hedefleniyor.”

‘KURULU GÜCÜ 5 BİN MW’NİN ÜZERİNE ÇIKARMA’ HEDEFİ

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, şu ifadelere yer verdi:

“Sabancı Topluluğu olarak Türkiye ile dünya arasında köprü görevi görmeye devam ediyoruz. Yenilenebilir başta olmak üzere, enerji alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, Türkiye'de özel sektöre öncülük etmeyi sürdürüyoruz.

Enerjisa üretim şirketimiz aracılığıyla bir yandan toplam 1.000 MW büyüklüğündeki rüzgâr enerjisi santrallerimizi kademeli olarak devreye almaya hazırlanırken, bir yandan da mevcut santrallerimizde planladığımız kapasite artırımlarıyla, Türkiye'deki kurulu gücümüzü 5 bin MW'ın üzerine çıkarmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.”