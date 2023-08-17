Sağcı adaydan Merkez Bankası yorumu: Dünyanın en büyük çöplüğü

Arjantin’de ön seçimlerin galibi aşırı sağcı Javier Milei, Ekim ayında gerçekleşecek seçimleri kazanırsa ülkesinin merkez bankasını kapatacağı sözünü tekrarladı.

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Arjantin’de Ön seçimi kazanmasının ardından ilk kez yabancı basına konuşan Milei, merkez bankasına yönelik eleştirilerinin dozunu artırdı.

BBC’nin Bloomberg’ten aktardığı habere göre Milei, bu kuruma gerek olmadığını dile getirerek Arjantin Merkez Bankası'nı “dünyanın en büyük çöplüğü” olarak niteledi.

Milei röportaj sırasında, “Merkez Bankaları dört kategoriye ayrılır. Biri Fed (Amerikan Merkez Bankası) gibi kötü olanlar, diğeri Latin Amerika'dakiler gibi çok kötü olanlar, korkunç kötü olanlar ve Arjantin Merkez Bankası” sözlerini sarf etti.

Amacının Arjantin'in borcunu ödemek ve ülke ekonomisinin temerrüde düşmesini engellemek olduğunu vurgulayan Millei, başkan seçilirse Güney Amerika ortak pazarından ülkesini çıkaracağını ve Çin ile işbirliği yapmayacağını söyledi.

‘PESO KALKACAK, DOLAR GELECEK’

Seçilirse peso yerine ABD doları getireceğini ve zarar eden devlet şirketlerini özelleştireceğini söyleyen cumhurbaşkanı adayı, aynı zamanda ülkede silah ve organ satışına izin vermek istediğini belirtiyor.

Milei, Bloomberg'e dolarizasyon planının Kongre'ye sunacağı ilk tedbirler arasında olacağını söyledi.

SİYASİ VE EKONOMİK KRİZ

Diğer yandan ülkenin para birimi olan peso değer kaybetmeye devam ediyor.

Siyasi belirsizlik ve Milei'nin dolarizasyon sözleri Arjantinlilerin dolara talebinin artmasına yol açıyor. Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 115 seviyesinde bulunuyor.

Bu haftanın başında Arjantin Merkez Bankası, pesoyu yüzde 18 devalüe etmiş, pesonun değer kaybı ve yüksek enflasyon ile mücadele için faizi yüzde 97'den yüzde 118'e yükseltmişti.

SEÇİMİN FAVORİSİ

Arjantin’de oy kullanmak zorunlu. Bu nedenle ön seçimde en çok oyu alan, 22 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak görülüyor.

Ekim’de hiçbir aday seçimi kesin olarak kazanmak için gereken oyların yüzde 45’ine veya yüzde 10’luk bir farkla yüzde 40’ına ulaşamazsa ikinci tur 19 Kasım’da yapılacak.

Ön seçimde en yüksek oy alan üç aday arasındaki oy farkı yüzde 4’ten az olduğu için, şu anda ikinci turun yapılması muhtemel görünüyor.

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