﻿Sağlık Bakanı’ndan ilaç fiyatlarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarındaki artışa yönelik yaptığı açıklamada bunun bir kur güncellemesi olduğunu belirterek "İlaç alırken Euro'yu 14,1 lira kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30'larda" dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ilaç fiyatlamasında kullanılan Euro kurundaki artışa yönelik açıklama geldi.

Dünkü Kabine Toplantısı sonrası konuşan Koca, “İlaç fiyatlarında yapılan, kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60’ı şeklinde bir uygulamamız var. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik” dedi.

“O nedenle ocakta Euro kurunun Türk lirası karşılığını 10,75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14,1 olarak güncelledik” diyen Koca, “İlaç alırken Euro’yu 14,1 lira kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30’larda” diye konuştu.

‘STOKTA YETERLİ AŞI VAR’

Koca ayrıca, Hepatit A aşısının stokta bulunmadığına dair iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

“Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor” diyen Koca, şöyle devam etti:

“Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi üç aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız. Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı.

Hıfzıssıhha’da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla üç yeni üretim merkezi kurulacak. Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim.” (AA)

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