Sağlıkçılardan EYT’ye 3 yıl itirazı

EYT çıktı ancak 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişleri olduğu halde bazı memur, esnaf ve çiftçiler 3 yıl şartına takıldı. Genel Sağlık-İş, çözüm için Cumhurbaşkanlığı’na başvuru yaptı

Erdoğan SÜZER

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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) erken emeklilik hakkı veren düzenlemenin eski Emekli Sandığı mensuplarıyla eski Bağ-Kur'lular açısından hak kayıplarına yol açtığı bildirildi. EYT düzenlemesindeki eski kanunlara yapılan atıflar yüzünden halen memur kadrosunda çalışan çok sayıda sağlık personelinin emekli olamadığını bildiren Genel Sağlık-İş Sendikası, yasanın düzeltilmesi için Cumhurbaşkanlığı'na resmi başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan eski SSK'lılara emeklilik hakkı verildiği halde, aynı tarihte sigorta girişi olan eski Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lularda 23.5.2002 tarihi öncesinde 3 yıl kesintisiz sigortalı çalışmış olma şartı arandığı belirtildi.

EMEKLİLİĞE ENGEL

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur imzasıyla Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen yazıda, EYT düzenlemesiyle yaş dışındaki diğer şartları taşıyan sigortalılara emeklilik hakkının verildiği, ancak eski Emekli Sandığı çalışanları için geçmişte konulan 3 yıllık sigortalılık kuralının bugün çok sayıda sağlık personelinin emekli olmasına engel teşkil ettiği ifade edildi. 3 yıl şartının kaldırılması yönünde yeni bir düzenleme yapılması talebinde bulunan Sendika, düzeltmenin yapılması halinde memurlarla işçiler arasındaki farkın kalkacağı, sağlık personeliyle birlikte çok sayıda memurun da emeklilik hakkına kavuşacağı belirtildi. 2002 yılı öncesinde kesintisiz 3 yıl sigortalılık şartı eski Bağ-Kur sigortalılarında da arandığı için olası bir yasa

değişikliği Bağ-Kurlu çalışan lara da yansıyacak.

İŞTE 3 YIL ŞARTI

EYT düzenlemesine göre, memurların EYT'den yararlanabilmeleri için 23 Mayıs 2002'den önce, Bağ-Kurluların da 1 Haziran 2002'den önce 3 yıl kesintisiz sigortalı çalışmış olmaları gerekiyor. SSK'lar için böyle bir şart bulunmuyor. Buna göre örneğin 7 Eylül 1999'da sigorta girişi olan SSK'lı EYT kapsamında emekli olurken, aynı tarihte sigorta girişi olan memurlarla esnaf ve çiftçiler 2002 öncesinde 3 yıl kesintisiz sigorta primi yatırmamışlarsa EYT kapsamına girmiyorlar ve emekli olamıyorlar.