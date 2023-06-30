Sakarya’da ekmek ve simide zam yapıldı
Sakarya'da ekmek ve simit fiyatları zamlandı. Kentte 200 gramı 5 TL'den satılan ekmek 250 grama çıkartılarak fiyatı 7.5 TL olarak belirlendi, 200 gramı 6 TL'den satılan simit de 7.5 TL oldu.
Ekmek ve simide Sakarya’da da zam yapıldı. Kentte ekmek ve simit artık 7.5 liradan satılacak.
200 gramı 5 TL’den satılan ekmek 250 grama çıkartıldı, fiyatı da 7.5 TL’ye yükseltildi.
Gelen zamlardan simit de nasibini aldı. 200 gramı 6 TL’den satılan simidin fiyatı da 7.5 TL oldu.