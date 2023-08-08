Samsun’da simide zam

Samsun'da ekmeğin ardından simide de zam geldi. Samsun Fırıncılar Odası simidi 10 gram artırarak fiyatının 7.5 lira olduğunu açıkladı. Yapılan yüzde 50'lik zam hiç kimseyi memnun etmedi. Fırıncı maliyetinden, simitçi satamamaktan, vatandaş ise alamamaktan şikayetçi oldu.

İsmail AKDUMAN

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Samsun'da geçen hafta ekmeğe gelen 2,5 lira zammın ardından bu kez de simide 2,5 lira zam yapıldı.

75 gramı 5 liraya satılan simidin gramajı ve fiyatı arttı. Yüzde 50 zam yapılarak fiyatı 7,5 lira olan simidin gramajı da 85’e çıkarıldı.

Samsun Fırıncılar Odası, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak sorunda kaldıklarını belirterek, kentte en son 6 ay önce ekmek ve simide zam yapıldığını belirtti.

ZAM KİMSEYİ MUTLU ETMEDİ

Simit üretimi yapan fırınlar yapılan zammı yetersiz bulurken, 7.5 liranın sadece maliyeti karşıladığını belirtti.

Simit satanlar ise, “Simit 7.5 lira oldu. Simit satamıyoruz. Önceden 100 simit alıyordum ve hepsini satıyordum. Şimdi 50 tane alıyorum ancak 25 simit satabiliyorum. Vatandaş simit alamıyor. Alım gücü kalmadı. Fiyat çok, satışlar durdu. Ne yapacağımızı bilmiyorum” dedi.

Simide yapılan zamdan vatandaşlar da dertli. Emekli bir vatandaş, “Emeklinin bir simidi bir çayı vardı. Onu da alamaz duruma geldik. Fiyatlar almış başını gidiyor” diye konuştu. Bir kafe işletmecisi de, “İnsanlar simitlerini alıp gelip çayla birlikte yiyorlardı. Şimdi ne yazık ki simit de alamıyorlar” dedi.

‘SİMİT LÜKS OLDU’

Her gün zam yapıldığına dikkat çeken başka bir vatandaş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkenin durumu ortada, alım gücü hiç yok. Ülke sahipsiz. Önüne gelen zam yapıyor. Ne denetleme var ne de bir şey var. Devlet memuruna zam yapıyorsun, emekliye, asgari ücretliye bir şey yok. Asgari ücrete küçük bir zam yapıyorsun, sonra her şeye 3-5 katı zam yapıyorlar. Sahipsiz bir ülkedeyiz şu an.

Bir simit 7.5 lira olmuş. Bir öğün simit yese asgari ücretli ay sonunu getiremez. 5 kişilik bir aileyim nasıl geçineceğim? Simit bile lüks oldu, alamıyoruz. Önceden 3 tane simit bir liraydı şimdi bir simit 7.5 lira.”

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