Sanayi elektriğinde yüzde 12 indirim bekleniyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini bekliyoruz" dedi.

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Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest elektrik piyasasındaki tavan fiyatı düşürürken, bu düşüşün şubat ayında sanayide kullanılan elektriğin fiyatında yüzde 12 düşüşe yol açacağını belirtti.

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bugün aldığı kararla serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatının 4,200 TL/MWh’den 3,650 TL/MWh’ye düşürdü.

EPDK buna göre serbest piyasadan elektrik alımı yapan sanayi kuruluşlarının elektrik faturasının yüzde 12 düşeceğini belirtti.

‘TÜKETİCİLERE YANSIMASINI GÖRECEĞİZ’

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik üretim maliyetlerinin gerilemeye devam etmesi halinde diğer tüketici gruplarına da yansıyacağını belirterek, “Bu düşüş süreci devam ettikçe -ki devam etmesini öngörüyoruz- çok kısa zaman içinde bütün tüketicilerimiz için yansımasını göreceğiz” dedi.

Yılmaz, 30 Aralık 2022’de yaptığı açıklamada, yeni tarife döneminde mesken aboneleri için herhangi bir artış olmadığını duyurmuş; sanayi abone grubunda ise yüzde 16’lık indirim yapıldığını açıklamıştı. (REUTERS)

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