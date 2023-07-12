Sanayi üretimi mayısta azaldı

TÜİK'e göre, mayıs ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azalırken, önceki aya göre yüzde 1,1 arttı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2023 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre mayısta sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı.

İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Sanayi üretimi önceki aya göre mayısta yüzde 1,1 arttı.

Mayısta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,4, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

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