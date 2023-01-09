Sanayiciler araç sigortasına isyan etti

Kasko sigorta bedelleri son 1 yılda 3’e katlandı. Ticari araçların sigorta maliyetleri ile baş edemediklerini ifade eden sanayiciler, konu hakkında düzenleme bekliyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Başta enerji olmak üzere yüksek maliyetlerin üretim süreçlerini olumsuz etkilediğini belirten sanayiciler, araç sigortalarının da bu maliyetleri katladığını vurguluyor. Ticari araçları yoğun bir şekilde kullanan sanayiciler, sigorta bedelleri ile artan lojistik maliyetlerini ürünlerine yansıtmak zorunda kalıyor.

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkan Yardımcısı Bülent Aymen, artan bu maliyetlerin sanayiciyi, ihracatçıyı özellikle son 1 yılda ciddi derecede zorladığını söyledi. Aymen, “Hammadde, enerji kalemlerindeki artışı konuşuyoruz fakat konuşulmayan birçok kalem işletmelerin yükünü katlamış durumda. TIR'larda, kamyonlarda sigorta maliyetleri 3 kat arttı. Bununla ilgili düzenleme bekliyoruz” dedi.

AVANTAJ KAYBEDİLDİ

Artan enerji maliyetleri nedeniyle dış ticaret açığının arttığının ve rekabetçiliğin kaybedildiğini söyleyen Aymen, “Başta Çin olmak üzere rakip ülkelere karşı yakaladığımız lojistik maliyet avantajını da maalesef kaybettik. Navlun fiyatı, konteynerin içindeki ürünle neredeyse başa baş” diye konuştu.

Asgari ücretle ilgili de konuşan Aymen, “Yapılması gereken bir artıştı ve 400 liralık prim desteği de önemli bir gelişme oldu fakat sadece çalışan değil, işveren de enflasyon altında eziliyor.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET

Önümüzdeki süreçte bölgesel asgari ücretin de konuşulması gerekli, tabi bir de nitelikli eleman sıkıntısı var. Örneğin bizim bölgemiz demir çelik sektörünün en güçlü olduğu bölge fakat kaynak yapacak eleman bile bulmakta sıkıntı çekiyoruz” dedi.

Hammadde sorununa endüstriyel orman çözümü

Mobilya sektöründe hammadde sıkıntısına çözüm için Şili ve Kolombiya'da olduğu gibi endüstriyel ormanların kurulması gerektiğini söyleyen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bakanlıkla istişare halindeyiz, detaylı bir rapor hazırlıyoruz” dedi. Türkiye'de orman iyileştirmesinden çıkacak odunların sektörün 2 yıllık ihtiyacını karşılayacağını anlatan Kılıçer, “Yangınla mücadelede de önemli işlevi olan orman yolları geliştirilirse hem yaşlı ağaçları temizlemek için ormanın içine girmek kolaylaşır hem ormanlarımız gençleşir hem de sektörün odun ihtiyacı karşılanır” diye konuştu.