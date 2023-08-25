Sanayide kapasite kullanımı ağustosta düştü
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı ağustosta bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 76,1'e düştü.
Merkez Bankası (TCMB) 2023 Ağustos’a ilişkin İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verisini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 75,7 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti.
KKO ağustosta yatırım mallarında 6,1 puan azalışla yüzde 73,5'e, dayanıksız tüketim mallarında 0,3 puan azalışla yüzde 72,9'a, dayanıklı tüketim mallarında 1,1 puan azalışla yüzde 73,5’e düştü.