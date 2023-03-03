Şanslı EYT’liler nisanda maaş alır

EYT’lilerin bir kısmı aylarca maaş bekleyebilir. SGK’nın ayda 35-40 bin, yılda 400-450 bin kişiyi emekli edecek personel kapasitesine sahip olduğu, 2.2 milyon EYT’linin nisan maaşını alabilmek için aylarca sıra bekleyebileceği iddia edildi.

Erdoğan SÜZER

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Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yıllardır beklediği yasa, Meclis'ten geçti. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla martın sonuna kadar SGK'ya başvuran EYT'liler nisan ayından itibaren emekli aylığını almaya hak kazanacak. Ancak personel yetersizliği nedeniyle, nisanda emekli aylığı bağlanıp ödeme yapılacak EYT'li sayısının 100 bin civarında kalacağı, geri kalan yüz binlerce EYT'linin aylarca bekleyebileceği iddia edildi.

SGK'DA EYT MESAİSİ

SGK kaynakları, kurumun yılda ortalama 400 ila 450 bin kişiyi emekli ettiğini, bunun ayda ortalama 33 bin ila 37 bin kişiye karşılık geldiğini aktardı. Fazla mesai ile ayda belki 100 bin EYT'linin emeklilik işleminin tamamlanabileceğini belirten yetkililer, ilk etapta başvurması beklenen 1 milyonu aşkın EYT'linin dosya incelemesinin aylarca sürebileceğini paylaştı. SGK yetkilileri süreci şöyle anlattılar:

“İlk etapta emekliliğe hak kazanacak 2 milyon 250 bin kişiden en az 1 milyonunun dilekçesi vereceğini tahmin ediyoruz. Diyelim ki martta 1 milyon kişi başvurdu. Mevcut personelle bunlardan belki 100 bininin dosyası nisanda tamamlanıp aylık bağlama işlemi sonuçlandırılabilir. 900 binden fazla EYT'linin dosyası sonraki aylara kalır. 100 bin de mayısta bağlanırsa hazirana 800 bin kişi devreder. İşlem ne zaman tamamlanırsa geriye dönük aylık toplu ödenir. Örneğin ekimde dosyası tamamlanan EYT'linin hesabına nisandan başlayarak 7 aylık birikmiş aylığı yatar.”

İstanbullu, Ankaralı EYT'li yandı

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerdeki EYT'lilerin, emekli aylığı için küçük illerde çalışanlara göre daha uzun süre beklemek zorunda kalabileceği belirtildi. Çünkü emeklilik başvurusu, en son kayıtlı olunan SGK il müdürlüğüne yapılıyor. Nüfusu kalabalık illerdeki yığılma nedeniyle bekleme süresi de uzayabiliyor. Ramazan ayında çalışma performansının düşmesi, önümüzdeki iki bayram izniyle yaz tatilinin de işleri yavaşlatma ihtimali nedeniyle, EYT'lilerin bekleme süresinin uzayacağı ifade ediliyor.