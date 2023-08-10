Saraya yüzde 100, emekliye yüzde 25

İktidarın politikaları emeklileri enflasyona ezdirirken, sarayda ise şatafatlı hayat devam ediyor. Mayısta 316 milyon TL olan sarayın gideri haziranda 647 milyon liraya yükseldi.

Başak KAYA

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AKP iktidarı, tasarruf vurgusu yapsa da Beştepe sarayının masrafları katlanarak artıyor. Dar gelirli ise geçim mücadelesi veriyor.

Sarayın dakikalık masrafının bile iki emeklinin maaşını aştığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, “Mayıs ayındaki gideri 316 milyon TL olan sarayın hazirandaki giderleri 647 milyon liraya yükseldi. Emekliye reva görülen ise yüzde 25 zam oldu” dedi.

Türkiye'deki yoksulluğun tablosunu verilerle anlatan Uyar, “Türkiye'de emeklilere yaşam hakkı yok. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 11 bin 658 TL'ye, yoksulluk sınırı da 37 bin 974 TL'ye yükseldi. Bu tabloda emekli aylığının 7 bin 500 lira olması, dul ve yetim aylığının 3 bin 750 TL ile 5 bin 625 TL arasında kalması; emekliyi, dul ve yetimi açlık ve yoksulluğa mahkum etti” diye konuştu.

SARAY MASRAFI

Uyar, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 yılı ödenek toplamı 4 milyar TL'ye çıktı. Böylece 2021'de 10 milyon lira dolayında hesaplanan günlük ortalama harcama tutarı 2022'de yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Sarayın günlük harcaması milyonları buluyor, dakikalık masrafı bile iki emekli maaşını aşıyor. Mayıs ayındaki gideri 316 milyon TL olan sarayın hazirandaki giderleri 647 milyon TL oldu. Yüzde 100'ü aşan artış var. Emekliye reva görülen ise sadece yüzde 25 zam oldu. 15 milyonu aşkın emeklinin yüzde 80'i aldığı maaşla geçinemezken, saray dakikada milyonlar harcıyor.”

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