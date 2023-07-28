Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen şirketlere 3 yıl yeni lisans verilmeyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan araç şarj istasyonlarına yönelik şarj hizmeti yönetmeliğindeki değişiklikle şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen şirketlere 3 yıl boyunca yeni lisans verilmeyecek.

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Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişilere 3 yıl süreyle yeni lisans verilmeyecek, bu tüzel kişi yeni lisans başvurusunda bulunamayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan araç şarj istasyonlarına yönelik şarj hizmeti yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre, lisansı iptal edilen şirkette yüzde 10’dan fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki 1 yıl içinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak, lisans başvurusunda bulunamayacak.

Bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamayacak ve yönetim kurullarında görev alamayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle, bugün itibarıyla, mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere, şarj ağını oluşturmaları için 31 Ocak 2024 tarihine kadar süre verildi.

Yönetmelikle şarj hizmeti lisansı süre uzatım talebi için lisans süresinin bitiminden en erken 9, en geç 3 ay önce başvuru yapılmasına yönelik süre kısıtlaması yürürlükten kaldırıldı. (REUTERS)

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