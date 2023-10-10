Sberbank 9 ayda 1,1 trilyon ruble net kâr elde etti

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın yılın 9 ayında 1,1 trilyon ruble (yaklaşık 11 milyar dolar) net kâr elde ettiği bildirildi.

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Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yılın 9 ayında 1,1 trilyon ruble (yaklaşık 11 milyar dolar) net kâr elde ettiği bildirildi.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın eylülde 130 milyar ruble net kâr elde ettiği belirtildi.

Bankanın yılın 9 ayında net kârının 1,1 trilyon rubleye ulaştığı ifade edilen açıklamada, aktif müşteri sayısının da söz konusu dönemde 1,2 milyon artarak 107,6 milyona çıktığı kaydedildi.

YAPTIRIMLAR SONRASI SERT DÜŞMÜŞTÜ

Sberbank'ın net kârı geçen yıl yaptırımların etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 75 azalarak 300 milyar rubleye düşmüştü.

Uzmanlar, rublenin yabancı para birimlerine karşı yaşadığı değer kaybının Rus bankaların kârlılıklarını olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. (AA)

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