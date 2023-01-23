Schneider Enerji’de grev başladı

Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli'de bulunan Schneider Enerji fabrikasında greve çıktı.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurdu.

Birleşik Metal-İş, önceki gün Schneider Enerji, Grid Solutıons Enerji ve Hitachi işletmelerine bağlı 6 fabrikadan 1400 üyenin greve çıkacağını duyurmuştu. Sendika, GE Grid Solutions ve Hitachi Energy ile greve saatler kala toplu sözleşme imzalarken Schneider Enerji’ye grev pankartını astı.

Anlaşma sağlanamaması nedeniyle Schneider Enerji’de işçiler greve başladı. Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, “Greviniz hayırlı olsun. Bu mücadele işçilerin kazanımıyla sona erecektir. Bundan sonraki mücadelelere örnek olacak bir sonucu hep birlikte alacağız” dedi.

GREV ERTELEMEYE KARŞI UYARDILAR

Sendika dün grevle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“İktidarın uyguladığı çarpık ve tek yanlı ekonomik politikaların bedelini ne yazık ki her zaman olduğu gibi emekçiler ödemektedir. Bizler, yoksullaşmanın bu kadar arttığı ve ücretlerin gelirden aldığı payın hızla azaldığı bu gidişe dur demek için üretimden gelen gücümüzü kullanacağız.

Bu durumda anlaşmazlığın çözümü için grev uygulaması kaçınılmaz olmuştur. Üyelerimizin ücretlerinde meydana gelen reel kayıplar, üretim ve verimlilik çıktılarıyla karşılaştırılamayacak ölçüdedir. Üyelerimizin talepleri haklı ve karşılanabilir düzeydedir.

Hükümeti grev erteleme kararına başvurmaması konusunda yine uyarıyoruz. Anayasa mahkemesi tarafından geçmişte defalarca mahkum edilmiş erteleme kararları sendikamızın bu hakkı kullanmasına engel olmayacaktır”