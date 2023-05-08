Seçim öncesi liranın dolar karşısındaki oynaklık beklentisi arttı

14 Mayıs seçimlerine 6 gün kala Türk lirasının dolar karşısındaki zımni oynaklığı yüzde 8,4'ten yüzde 64'e çıkarak tüm para birimlerini geride bıraktı.

Sozcu.com.tr

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14 Mayıs seçimleri öncesinde liraya yönelik düşüş ve oynaklık beklentisi artmaya devam ediyor.

Bloomberg'in haberine göre, TL'nin dolar karşısındaki zımni oynaklığı dünyanın en yüksek seviyesine çıktı. Liranın önümüzdeki hafta dolar karşısındaki zımni oynaklığı cuma günü yüzde 8,4’ten yüzde 64’e çıkarak diğer tüm para birimlerini geride bıraktı.

Zımni oynaklık kavramı, bir varlığın gelecekteki oynaklığı hakkında piyasanın beklentisini hesaplamak için kullanılıyor.

Diğer bir yandan, piyasa seçim sonuçlarından bağımsız olarak hükümetin TL üzerinde uyguladığı kontrollerin sürdürülebilirliği konusunda endişeli olduğu için liranın önemli bir zayıflama yaşamasını bekliyor.

Bloomberg’in alım satım opsiyon fiyatlamalarından yaptığı hesaplamalara göre, türev işlemciler dolar/TL’nin üçüncü çeyrek sonunda 26 seviyesine yükselmesini muhtemel görüyor.

DÖVİZDE SUNİ DESTEK VURGUSU

Commerzbank stratejisti Ulrich Leuchtman, pazartesi günü yayımladığı bir notta, Türk lirasında önemli bir düşüş yaşanabileceğini belirtti. “Resmi döviz kurlarının suni desteği giderek daha zayıf hale gelecek ve muhtemelen daha uzun süre sürdürülmesi imkansız olacak” diyen Leuchtman, hükümetin seçmenlere lira istikrarı iddiasını sürdürmek için artık siyasi motivasyonun olmayacağını da belirtti.

Lira, son bir yılda yüzde 23 düşerek tarihi düşük seviyelere gerilerken, Commerzbank lirada yaşanılan gelişmeleri ülkenin kendi kötü yönetiminin bir yansıması olarak görüyor. Bu sebeple lirada yaşanacak bir düşüşün diğer gelişmekte olan ülkeler üzerinde bir domino etkisi yaratması beklenmiyor.

Leuchtman, Türk para politikasının hatalarının diğer ülkelerde tekrarlanmadığını belirterek “Bu çok özel para politikasının başarısızlığının merkez bankalarının çok farklı davrandığı diğer para birimlerine nasıl bulaşacağını hayal etmekte zorlanıyorum” dedi.

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