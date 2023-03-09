Seçim öncesi matrah affı geldi

İktidarın her kaynak ihtiyacında başvurduğu matrah artırımı seçim öncesi yine geldi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devlete olan borçlarını zamanında ödemeyenlere getirilen borç yapılandırma düzenlemesine gece yarısı önergesiyle matrah artırımı da eklendi. Matrah artırımından yararlanan vergi mükellefleri seçim öncesi devlete para yatırıp vergi denetimlerinden kurtulacak.

Yasa teklifine eklenen yeni bir maddeye göre; 2022 yılı için matrah artırımında bulunan gelir vergisi mükelleflerinden işletme hesabı esasına göre defter tutanlar 105 bin liradan, bilanço esasına göre defter tutanlar ile serbest meslek erbabı 200 bin liradan, kurumlar vergisi mükellefleri de 500 bin liradan az olmamak üzere matrah artırımında bulunabilecek. Matrah artırımına giden mükelleflere geriye dönük vergi incelemesi yapılmayacak.

Genel Kurul'da eklenen yani önergeyle mikro işletmeler teknoparklarda ek vergiden muaf tutuldu. Yabancı ülkelere gönderilen ancak ülkeye dönüşte kamuya olan mecburi hizmetlerini yapmayanların borçlarına yapılandırma imkanı getirildi.

Ayrıca Adıyaman ve Malatya bölgesinde üretilen kıyılmış tütünlerin ÖTV'sinde yüzde 50 indirime gidildi.

İlginizi Çekebilir Borç yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi