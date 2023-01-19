Seçime makyajlı bütçe ile giriyoruz

BOTAŞ’ın ertelenen borçları ile 2022 yılı bütçe açığının daha düşük göründüğüne dikkat çeken Mahfi Eğilmez, seçim öncesi açıkların makyajlandığını aktardı.

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Son birkaç ayda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), asgari ücret zammı gibi kararlarla hızlanan seçim süreci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün grup toplantısında işaret ettiği 14 Mayıs 2023 tarihi ile birlikte somutlaşmış oldu. Türkiye, seçime doğru hızla yol aldığı bu süreçte 2022'yi ise tartışmalı ve Cumhuriyet tarihinin rekor bir ek bütçesi ile tamamlarken, İktisatçı Mahfi Eğilmez, ertelenen borçlarla düşük gösterilen açıkların maliyetinin 2023 yılında sofraya geleceğini kaydetti. Kişisel blogunda “2022 Bütçesinin Kuşbakışı Analizi” başlıklı bir yazı yayınlayan Mahfi Eğilmez, Türkiye'nin seçimlere makyajlı bir bütçe açığı ile girmeyi tercih ettiğini vurguladı.

BÜTÇEDE BOTAŞ ETKİSİ

Eğilmez, yazısında 2022 yılı bütçesinde sermaye giderleri ve borç verme miktarlarının olması gerekenden çok düşük kaldığını ve bunun da BOTAŞ'ın Rusya'ya olan 20 milyar dolar tutarındaki borcunun Rusya tarafından ertelenmesinden kaynaklandığını aktardı. “Bu tutarın 2022 yılında gelmesi gereken tutarı kabaca 250 milyar lira olarak hesaplanıyor. Bütçe açığı 139 milyar lira olarak görünüyor. Oysa buna BOTAŞ'ın 2022'de ödemesi gereken 250 milyar lirayı eklersek gerçekte olması gereken açık 400 milyar liraya ulaşıyor. Türkiye, aslında borcu erteleyerek açığı ertelemiş ve seçimlere makyajlı bütçe açığıyla girmeyi tercih etmiş oluyor” ifadelerini kullanan Eğilmez, ertelenen bu tutarın 2023 bütçesi için ciddi bir sorun yarattığının altını çizdi. Eğilmez artık bütçenin, eskisi gibi bir bakışta her şeyin görülebileceği bir belge olmaktan çıktığını da aktardı.

Kur koruma giderleri faiz olarak gösterilmedi

2022 yılında Kur Korumalı Mevduat adı altında bankalara 92.5 milyar liralık ödeme yapıldığına işaret eden Mahfi Eğilmez, bu ödemenin bütçede aslında faiz ödemesi olarak sınıflandırılması gerekirken faiz dışı gider olarak gösterildiğini kaydetti. “Bunu olması gereken kalem, yani faiz ödemelerine eklersek faiz giderleri 403.4 milyar TL'ye yükseliyor. Bu durumda faiz giderleri 2021 yılına göre yüzde 71.9 değil yüzde 123 artmış oluyor” bilgisini veren Eğilmez, artık bütçede her kalemde saklanan bir şeyler olup olmadığına bakılması gerektiğini belirtti.