Şehir hastaneleri 39 milyar lira yuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için bütçeden yapılan ödeme yeni bir rekor kırdı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Türkiye genelindeki 13 şehir hastanesi için 2017-2022 döneminde kamunun kasasından toplam 39 milyar 396 milyon TL çıktığını açıkladı.

Başak KAYA

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Şehir hastanelerini işleten dört şirket için kamunun kasasının ardına kadar açıldığını vurgulayan Emir, “İşletmeci firmalara altı yılda ödenen para, birçok bakanlığın bütçesinden bile fazla. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yılı Yatırım Programı'na göre 13 şehir hastanesinin 2017-2023 dönemindeki kullanım bedeli, 67 milyar 682 milyon 964 bin TL. Buna göre, 2017 yılı ile 2022 yılının sonuna kadar olan dönemde 13 şehir hastanesinin kullanım bedeli olarak şirketlere tam 39 milyar 396 milyon 964 bin TL ödeme yapıldı” dedi.

BÜTÇEDE DELİK BÜYÜDÜ

Murat Emir, daha önce, kaynak yetersizliği nedeniyle tamamlanamayan devlet hastanelerini gündeme getirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti: “AKP'nin, ‘Otel konforunda' diyerek adeta pazarladığı şehir hastaneleri, bütçede delik açmaya devam ediyor.”

Bakanlık bütçelerini geride bıraktı

Murat Emir, Dışişleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na 2022 yılında ayrılan bütçe toplamının 33.2 milyar TL olduğunu hatırlattı. Bu hesapla, şehir hastanelerini işleten şirketlere yapılan ödemelerin, çok sayıda bakanlığın toplam bütçesini geride bıraktığını kaydeden Emir, iktidarın, müteahhitlere çağ atlattığını söyledi.