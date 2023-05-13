Şehir yerine semt hastanesi gelecek

İktidarın değişmesi halinde şehir hastanelerinin kamulaştırılıp semt hastanesi modeline geçilmesi planlanıyor. Binlerce doktorun geri dönmek için seçimi beklediği bildirildi.

Erdoğan SÜZER

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Doğmamış çocukları bile ileriye dönük 25 yıl borçlandıran şehir hastanelerinin kamulaştırılıp, halkın kolay ulaşacağı semt hastanesi modeline geçileceği bildirildi. CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, iktidara gelmeleri halinde ilk 100 gün içerisinde şehir hastaneleri nedeniyle devletin uğradığı gerçek zararı ortaya çıkarıp kamulaştırma işlemlerine başlayacaklarını söyledi. Dr. Şahin, şehir hastaneleri yüzünden hem kamunun büyük bir borç batağı içine sürüklendiğini hem de halkın sağlık hizmetlerine kolay erişiminin engellenerek özel hastanelere avantaj sağlandığını söyledi. İktidara gelmeleri halinde şehir hastaneleriyle ilgili hukuki süreçleri hemen başlatıp kamu zararını frenlemeyi hedeflediklerini belirten Dr. Şahin, “İlk 100 gün içerisinde tüm projeler ve harcamalar incelenecek, kamu zararına sebep olanlar hakkında hukuki süreçler başlatılacak. Devletin dolarla soyulmasını engellemek için kamulaştırma yapılacak” dedi.

HALKIN PARASI HEBA EDİLDİ

Sağlık sisteminin adeta çöktüğünü, vatandaşın hastanelerden randevu bile alamaz hale geldiğini belirten Dr. Şahin, halkın ulaşmakta zorlandığı şehir hastaneleri yerine yeni dönemde semt hastanesi modeline geçerek sağlık hizmetini halkın ayağına getireceklerini söyledi. Şahin, “Semtlerde 200 ile 600 yataklı devlet hastaneleri yapılacak. Şehir hastaneleri yapılarak nüfusun yoğun olduğu şehir merkezleri özel hastanelere terk edildi. 22 bin yataklı 14 şehir hastanesine vereceğimiz kira parasıyla 95 bin yataklı 190 devlet hastanesi yapabilirdik. Halkın parası heba edildi” dedi.

Gurbetteki hekimler seçimi bekliyor

CHP Milletvekili Dr. Fikret Şahin, son 3 yılda her ay 400 hekimin kamudan istifa ettiğini ve bunların 225'inin yurt dışına göç ettiğini söyledi. İktidara gelmeleri halinde hekim göçünü durdurup tersine çevireceklerini belirten Dr. Şahin, “Sağlık Bakanlığı'nda çağdaş, hasta ve hekim haklarını savunan yeni bir anlayışa ihtiyaç var. Bakanlığa çağdaşlığı getirince hekimlerimiz geri dönecek. İktidarın değişmesini bekliyorlar” ifadelerini kullandı.