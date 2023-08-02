Şekerde 2023-2024 dönemi kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2023-2024 pazarlama yılı için kotalar belirlendi. İç piyasadaki talebe göre üretilen şeker miktarını belirten A kotasında miktar 2,7 milyon tondan 2,9 milyon tona, NBŞ kotası ise 68 bin 750 tondan 72 bin 750 tona çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla 2023-2024 yılı şeker kotaları belirlendi.

Buna göre, 2022-2023 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 750 bin ton iken 2023-2024 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2,9 milyon tona çıkarıldı.

2023-2024 döneminde pancar şekeri (B) kotası ise A kotasının yüzde 5’i nispetinde yani 141 bin 863 ton olarak belirlendi. Bir önceki dönem B kotası 134 bin 62 ton idi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tanımına göre A kotası, yurt içi talebe göre üretilen ve pazarlama yılı içinde iç pazara verilebilen şeker miktarını belirtiyor.

B kotası ise, A kotasının belli bir oranına tekabül eden ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarını ifade ediyor.

NBŞ KOTASINDA YÜZDE 5,8’LİK ARTIŞ

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da 68 bin 750 tondan 72 bin 750 ton çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hükümleri yürütülecek karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

İlginizi Çekebilir Lastik, pil ve bitkisel yağlarda geri kazanım katılım payı yüzde 100 artırıldı

İlginizi Çekebilir SPK'den 9 kişiye geçici işlem yasağı cezası