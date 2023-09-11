Servis ücretleri cep yakıyor

Milyonlarca öğrenci bugün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için okula dönerken, kırtasiye beslenme masraflarından sonra servis ücretleri de cep yakıyor.

Veli TOPRAK

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Geçen yıla göre servis ücretlerinde yüzde 300'e varan artış yapıldığını ve velilerin isyan ettiğini kaydeden CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Geçen yıla göre yüzde 300 artışın görüldüğü okul servis ücretleri nedeniyle, bazı veliler öğrencileri servise vermek yerine toplu ulaşım yollarını tercih etmek durumunda kaldıklarını söylüyorlar” dedi. Ağbaba'nın yaptığı araştırmaya göre İstanbul'da geçen yıl en yakın mesafe ücreti yıllık 3 bin 366 TL iken, bu yıl 11 bin 310 TL'ye çıktı.

KOLEJDE 38.000 TL

En uzak mesafe 8 bin 75 TL'den bu sene 26 bin 465 TL'ye çıkarak, yüzde 300 arttı. Ankara'da da servis ücretleri geçen yıla göre yüzde 100'ün üstünde artış gösterirken, 0-3 kilometre için geçen yıl 5 bin 96 lira olan fiyatlar bu yıl 10 bin 400 liraya çıktı. İzmir'de ise, en uzak mesafe 27 bin 945 TL'ye kadar çıktı. Araştırmaya göre, birçok ilde şubesi olan özel bir vakıf kolejinin Ankara'daki şubesinde 15 kilometre mesafe ücreti bu yıl 38.000 TL olurken, kolejde servis ücreti normal tarifenin 2.5 katına ulaştı.

Veli de servisçi de haklı

Temel maliyet giderini akaryakıtın oluşturduğu servisçilik sektörünün, bu fiyat artışlarından en çok etkilenen sektör olduğunu aktaran Veli Ağbaba, “Hem ulaşım maliyetleri hem personel maliyetleri artan servisçiler fiyat yükseltmek zorunda kalmıştır. Ancak artan servis fiyatları nedeniyle servisçilerle veliler çoğu kez karşı karşıya gelmekte, tartışmalar yaşanmaktadır. Oysa hem veli hem servisçi haklıdır” dedi.