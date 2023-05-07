SGK açıkladı: Nisanda emekli olanların bayram ikramiyesini alacağı tarih belli oldu

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşı bağlama işlemi Nisan ayında bitenlerin bayram ikramiyesi 9 Mayıs'ta ödenecek.

Sozcu.com.tr

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Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan’dan önce olanların bayramı ikramiyeleri 9 Mayıs’ta ödenecek.

SGK’nın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödenmektedir.

2023 yılı Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile Mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir.

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