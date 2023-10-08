SGK prim sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim sorgulama, Türkiye'de çalışan veya sosyal güvenceye sahip olan bireylerin prim ödeme durumlarını kontrol etmek için kullanılan önemli bir hizmettir. E-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde SGK prim sorgulaması yapılabiliyor.

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SGK prim sorgulama işlemi, Türkiye’de sosyal güvencesi olan bireylerin prim ödeme durumunu kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyor. SGK prim sorgulama işlemi, kişilerin prim ödeme geçmişini, prim borçlarını, emeklilik durumunu ve sağlık hizmetlerine erişim durumunu kontrol etmelerine olanak tanır. Bu bilgiler, bireylerin sosyal güvence durumlarını takip etmeleri ve gerektiğinde eksik primleri ödemeleri için oldukça önemlidir.

SGK PRİM SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SGK prim sorgulama işlemini iki farklı şekilde yapabilirsiniz:

e-Devlet üzerinden

SGK web sitesi üzerinden

e-Devlet üzerinden SGK prim sorgulama

e-Devlet üzerinden SGK prim sorgulama işlemini yapmak için öncelikle e-Devlet şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer e-Devlet şifresine sahip değilseniz, PTT şubelerinden veya e-Devlet şifresi veren diğer kurumlardan şifrenizi alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi aldıktan sonra aşağıdaki adımları takip ederek SGK prim sorgulama işlemini yapabilirsiniz:

e-Devlet web sitesine giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “SGK” yazın.

Arama sonuçlarında “Sosyal Güvenlik Kurumu” bağlantısına tıklayın.

Açılan sayfada “4A Hizmet Dökümü” bağlantısına tıklayın.

Kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.

Sorgulama sonuçlarını görüntüleyin.

SGK web sitesi üzerinden SGK prim sorgulama

SGK web sitesi üzerinden SGK prim sorgulama işlemini yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

SGK web sitesine giriş yapın.

Ana sayfanın sağ üst köşesinde bulunan “Sisteme Giriş” bağlantısına tıklayın.

Kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanarak sisteme giriş yapın.

“Hizmet Dökümü” sekmesine tıklayın.

Sorgulama yapmak istediğiniz dönemi seçin.

Sorgulama sonuçlarını görüntüleyin.

SGK prim sorgulama sonucunda, sigortalılık bilgileriniz, toplam prim gün sayınız ve prim ödemeleriniz gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.