SGK’dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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SGK) Başkanı Kürşad Arat, EYT düzenlemesine ilişkin komisyona bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Arat, Türkiye’deki emekli yaş ortalamasının şu anda 54 olduğunu ve SGK’dan emekli maaşı alanların sayısının bugün itibariyle 13,9 milyon kisiye çıktığını belirtti.

Ardından EYT düzenlemesinin SGK mali yapısına etkisini anlatan Arat, “Emekli artış oranlarından sonra gündeme gelecek bir diğer husus da SGK’nın mali yapısına olan etkileri olarak karşımıza çıkıyor. SGK’da bugün itibariyle gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 96,2. Bu oran yüzde 100 olmadığı için ister istemez SGK açığı var. Bu açık tarihin en düşük seviyesinde, yani yüzde 0,30 düzeyinde” dedi.

EYT’lilerin hangi şartları sağlaması gerektiğini de anlatan Arat, “EYT’lileri tanımlamak gerekir; biz de hesaplamalarımızı yaparken bir tanımlama üzerinden ve esasen platformların da kendini adlandırdığı isim üzerinden giderek bakıyoruz. EYT olarak baktığımızda şu şartların olması gerekiyor; 8 Eylül 1999’dan önce sigortalılık başlangıcı olması lazım. İki, prim gününü doldurmuş olması gerekiyor. Üç, sigortalılık süresini doldurmuş olması lazım” diye konuştu. (DHA)

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