Sıfır araç satışı azaldı, ikinci elde aralık bereketi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, SÖZCÜ’ye 2022 yılı ikinci el pazarını değerlendirdi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, Sözcü'ye 2022 yılı ikinci el pazarını değerlendirdi.

2022’de sıfır araç arzında yaşanan sıkıntıların devam ettiğini, özellikle yılın ikinci yarısında ciddi bir daralma olduğunu hatırlatan Erkoç, aralık ayında ise belirgin bir canlanma yaşandığını belirterek, ikinci el piyasada devri yapılan taşıtların toplam sayısının yılın tümünde 6 milyon 396 bin 191 adede ulaştığını söyledi.

Erkoç şunları aktardı:

ARALIK AYINDA 764 BİN SATIŞ OLDU

“İkinci el piyasasında otomobil satışları aralıkta 764 bin 329 adetle en yüksek sayıya, böylece yılın tümünde toplam satışlar 6 milyon 396 bin 191'e ulaştı.

Yılın son ayında hem sıfır araç satışlarında hem de ikinci el piyasa devirlerinde gözle görülür bir hareketlilik yaşandı. Aralık ayında başlayan canlanmanın sürmesi için kredi koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor.”

TOPLAM DEVİRLER 10 MİLYONA YAKLAŞTI

Aydın Erkoç, otomobilde olduğu gibi diğer taşıtlarda da aralık ayında canlanan satışların, yıllık kümülatif satış sayılarını yükselttiğine işaret etti.

Erkoç'un verdiği bilgiye göre, diğer taşıtlarla birlikte ikinci elde devri yapılan toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın tümünde yüzde 8,5 artışla 9 milyon 563 bin 925 adede ulaştı.

2022 yılında ikinci elde; 1 milyon 564 bin 826 kamyonet, 771 bin 856 motosiklet, 354 bin 832 traktör, 226 bin 382 kamyon, 181 bin 493 minibüs, 51 bin 68 otobüs ve 17 bin 277 özel amaçlı taşıtın devri yapıldı. Önceki yıla göre en fazla artış yüzde 36,8'le motosikletlerde görülürken, minibüs ve otobüs satış adetleri önceki yıla göre neredeyse aynı kaldı.

‘VADE SAYILARI DÜŞÜK, FAİZ ORANLARI ÇOK YÜKSEK’

Aralıkta yaşanan canlanmada asgari ücret ve memur maaşlarının artmasıyla tüketici güveninde iyileşme yaşanması ve alım gücünün artmasının etkili olduğunu söyleyen Erkoç, “Memur ve emekli maaşlarında, asgari ücrette yapılan zamlar tüketici nezdinde genel bir iyimserlik oluşturdu. Bu iyimserlik ortamı tüketiciyi ihtiyaçlarını karşılamaya, alım yapmaya yönlendirdi” dedi.

“Ancak bu canlılığın devam etmesi için taşıt kredilerinin vade ve faiz koşullarının iyileştirilmesi gerekiyor” diyen Erkoç, “Şu an vade sayıları düşük, faiz oranları ise yüksek… Vatandaşlarımız banka kredilerine ulaşmada zorluklar yaşıyor. Bu konuda kalıcı çözümler üretilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Sıfır araç stokunda yaşanan sıkıntılar ve maliyet artışları sebebiyle 2023 yılı itibarıyla araç fiyatlarında da artışlar yaşandığını bildiren Erkoç, sıfır araç arzındaki sıkıntının sürebileceğini ve ikinci ele yönelen talebin artmasıyla fiyat artışlarının devam edebileceğini hatırlatarak, ihtiyaç sahibi vatandaşların bayram ya da yaz tatili dönemlerini beklemeden bir an önce araçlarını almaları gerektiğini ifade etti.

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