Sıfır kilometre araç satışına inceleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattı.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, otomotiv sektöründe stokçuluk ve haksız fiyat artışlarına karşı inceleme başlattığı belirtildi.

13 distribütörden satış sürecine ilişkin bilgi ve belge talep edildi. 2022 Eylül’den bu yana satılan 260 bin araç mercek altına alındı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da, 11 Ocak’ta yaptığı bir açıklamada, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini söylemişti.