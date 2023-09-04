Sigaraya bir zam daha

Yeni hafta yeni zamlarla başladı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla tüm sigara gruplarına paket başına 5 TL zam geldiğini söyledi. Aybaş, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde bira çeşitlerine 7-10 TL aralığında zam geleceğini aktardı.

Sozcu.com.tr

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Temmuz ayında vergi oranlarındaki artışın ardından zamlanan sigaraya, bugün itibarıyla yeni zam daha geldi.

Konu ile ilgili sozcu.com.tr’ye bilgi veren Aybaş, yeni hafta itibarıyla tüm sigara gruplarına paket başı 5 TL zam geldiğini söyledi.

Aybaş bu zammın, ‘lojistik ve maliyet zammı’ olduğunu ifade etti.

EN UCUZU 50 TL’YE DAYANDI

Aybaş’ın aktardığına göre, bugünkü son zamla birlikte en ucuz sigara 47 TL’ye yükseldi.

Sene başında ise en ucuz sigara, 30 TL’ye çıkmıştı. Aradan geçen 9 ayda en ucuz sigaranın fiyatı en az 17 TL birden zamlanmış oldu.

‘ARTIK 2 AYDA BİR GELECEK, SONRAKİ ZAM ALKOLLÜ İÇKİYE’

Öte yandan Aybaş, ilerleyen günlerde alkollü içkiler ve biraya da zam geleceğinin işaretini verdi.

Aybaş, “Bu zamlar artık her iki ayda bir gelecek. Alkollü içkiler ve bira zammı kapıda. Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

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