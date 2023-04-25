Simitçi: 4 boyoz yiyen 2’ye düşürdü, doymasa da tadımlık alıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, İzmir'de belirli periyotlarla tezgahına gidip sohbet ettiği simitçi Rojhat Akçakale ile fiyatları ve yurttaşın alım gücünü konuştu. Akçakale, “Benim sabit müşterilerim var, 4 boyoz yiyen 2’ye düşürdü. Doymasa da tadımlık alıyor, bir iki tane yiyor” dedi.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Alsancak'ta simit tezgahı olan Rojhat Akçakale ile sohbet ederek sokağın nabzını tuttu. Akçakale ile belirli aralıklarla sohbet eden Özkan, geçen yılın simit fiyatları ile şu anki fiyatları karşılaştırarak yüksek artışa dikkat çekti.

Özkan, Rojhat Akçakale ile 2021 yılının ekim ayındaki fiyat sohbeti ile şimdiki görüşmesinin görüntülerinin yer aldığı videoyu “Geçen yıl 5 TL olan simit şimdi 7 TL. Bir dilim simit, peynir ve çay 21,5 TL. İlk videomuzu çektiğimiz Ekim 2021’de bir simit 2.5 TL idi. Rakamlar ortada, vatandaş darda… Gerçekler 19 gün sonra sandıkta…” notuyla Twitter hesabından paylaştı.

“2023'TEYİZ, ŞİMDİ GEVREĞİN FİYATI 7 LİRA OLDU”

Özkan, “Rojhat, İzmir'de Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin başında simit satan bir kardeşimiz. Onunla birlikte sokakta ekonomi nasıl işliyor, hayatın gerçekleri neler onu konuşuyoruz” açıklamasını yaptı ve Özkan, Akçakale'ye dönerek “Ben 2021 yılında sana gelmiştim, simitin fiyatını sormuştum. Gevreğin fiyatını sormuştum sen bana 2 buçuk lira demiştin. Peki, şimdi 2023…” diye konuştu.

Simitçi Rojhat Akçakale ise Özkan'a, “2023'teyiz, şimdi gevreğin fiyatı 7 lira oldu” dedi. Özkan ise, “Seçime 20 gün var ve simit 7 lira oldu öyle mi” diye sordu ve sonrasında, “Simitin yanına bir tane peynir aldım” dedi. Rojhat Akçakale de Özkan'a, “O da 7 lira. Toplam 14 lira oluyor” yanıtını verdi.

Akçakale sonrasında, simit tezgahında bulunan ürünleri göstererek, “İzmir kumrumuz var, geçen ay 15 liraydı; 20 lira oldu. Domatesli, kaşarlı poğaçamız var. Bayram öncesi 7 buçuktu, şimdi fiyatı 10 lira” açıklamasını yaptı.

“GÜL BÖREĞİMİZ 15 LİRADAN 20 LİRA OLDU”

Tuncay Özkan'ın, “Peki boyozumuz ne kadar?” sorusuna ise, Rojhat Akçakale, “Boyoz 5 liradan 7 liraya yükseldi. Açmalarımız var, 6 liradan 8 buçuğa yükseldi. İzmir bombamız 15 lira oldu, gül böreğimiz 15 liradan 20 lira oldu” yanıtını verdi.

“SEÇİM ÖNCESİ BU ZAMLAR KIZIŞTIRDI ORTALIĞI”

Özkan'ın “İşler nasıl” sorusuna ise Akçakale, “Bayram öncesi herkesi bilgilendirdim zam gelecek diye. İnsanlar ‘Olsun, 10 lira olsun. Bu millet hiç yemesin' diyor. Sinirliler, kızgınlar” dedi. Özkan ise, “Simit ve çayın 23 lira olduğu bir yer” dedi. Rojhat Akçakale, “Çok sıkıntılı bir dönem ve seçim öncesi bu zamlar kızıştırdı ortalığı. İnsanlar baya tepkili bu zamlardan. Asgari ücrete zam yok ama bizim yiyeceklerimize, kiralarımıza hep iki kat zam geliyor. İnsanlar alışmış durumda zamma” diye konuştu.

“BOYOZ YİYEN 2'YE DÜŞÜRDÜ”

Rojhat Akçakale, Özkan'ın insanların alım gücünü sorduğunda ise “Benim sabit müşterilerim var, 4 boyoz yiyen 2'ye düşürdü. İnsanlar düşünüyor, 7 liradan alsa 28 lira yapıyor. Yanına yumurta, peynir desen 50 liraya geliyor. O yüzden ister istemez azaltıyor. Doymasa da tadımlık alıyor, bir iki tane yiyor” karşılığını verdi.

Özkan, “İnsanların tepkisi nasıl” diye sorunca Rojhat Akçakale, “Zamma karşı hep sinirliler. Az kaldı diyorlar, 20 gün kaldı diyorlar. Dayanacağız diyorlar, 14 Mayıs'ta cevabını vereceğiz diyorlar” yanıtını verdi.

Özkan, “Seçimden umudunu kesme hiç, seçim senin gibi genç insanların yeni umudu demek. Hayat pahalılığı da bitecek. Sizlerin umutla mutlulukla içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi de yaratacağız” dedi. ANKA

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