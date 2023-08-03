Şimşek: 2024 yılı ortasından itibaren enflasyon düşmeye başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerine uyumlu olduğunu ve 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada enflasyonun 2024 yılı ortasından itibaren düşeceğine işaret ederek şu ifadelere yer verdi:

“Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir.”

AYLIK ENFLASYONDA 18 AYIN ZİRVESİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamlarını bugün açıkladı

TÜİK verilerine göre; tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,45 olarak gerçekleşti.

TÜFE haziranda aylık yüzde 3,92, yıllık yüzde 38,21 oranında artmıştı.

Temmuzda aylık enflasyonda 18 ayın zirvesi görüldü. Yıllık enflasyonda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuzda sona ermiş oldu.

Ekonomistlerin temmuz ayı beklentisi, Reuters anketinde aylık yüzde 9,1, yıllık yüzde 47,3 olmuştu. AA anketinde de beklenti, aylık yüzde 9,07, yıllık yüzde 47,27 olmuştu.

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