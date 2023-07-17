Şimşek, G20 toplantılarında ABD’li mevkidaşı Yellen ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, G20 toplantıları için gittiği Hindistan'da ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü. TCMB Başkanı Erkan, Şimşek'e eşlik etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan’da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

Hindistan’da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye’yi temsil eden Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek’e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

ŞİMŞEK VE ERKAN’DAN HATIRA FOTOĞRAFI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan G20 toplantılarına katılmak üzere gittiği Hindistan’da hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Danışmanı Sibel Tokgöz, Erkan ve Şimşek’in Hindistan ziyaretinde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Tokgöz fotoğrafa düştüğü notta “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan G-20 görüşmeleri için Hindistan’da!” ifadelerine yer verdi.

Fotoğrafta ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ve Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga’nın olması dikkat çekmişti. (SÖZCÜ-AA)

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