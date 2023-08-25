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Şimşek Goldman Sachs merkezinde yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 19 Eylül'de New York'ta ilk uluslararası yatırımcı toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

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Şimşek Goldman Sachs merkezinde yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki ay New York’ta Goldman Sachs genel merkezinde yatırımcılarla görüşecek.

Yatırımcılara gönderilen davetiyeye göre Şimşek, 19 Eylül’de uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmiş olacak.

GOLDMAN SACHS VE TAİK ORGANİZE EDECEK

Seçim sonrası yaşanan görev değişimiyle ekonomide rasyonel politikalara dönüşü tasarlayan Şimşek, toplantıda yatırımcılara sunum yapacak ve ardından onların sorularını yanıtlayacak.

Yatırımcılara giden davetiyeye göre toplantı Goldman Sachs ve Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından birlikte organize edilecek.

Hazine ve ABD’li yatırım bankası Reuters’ın sorusuna haberin yazıldığı sırada henüz yanıt vermemişti. (REUTERS)

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