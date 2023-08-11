Şimşek: Körfez’den Türkiye’ye çok önemli imkanlar tahsis edilecek

Batman'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatçının yaşadığı finansman soruna ilişkin Körfez ülkelerine işaret etti ve bu ülkelerden Türkiye'ye önemli imkânların tahsis edileceğini söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da bir organize sanayi bölgesindeki firmaya ait Ar-Ge merkezinin açılışında ekonomiye ilişkin mesajlar verdi.

Enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacaklarını söyleyen Şimşek, ihracatçıların finansmana erişim sorunuyla ilgili de Körfez ülkelerine işaret etti.

Şimşek, “Körfez’e yaptığımız ziyaretlerde biz özellikle ihracatın finansmanını ön planda tuttuk. Ve inanıyorum ki, körfez merkezli finans kuruluşlarından da ihracatın finansmanına yönelik çok önemli imkanlar Türkiye’ye tahsis edilecek. Dolayısıyla ihracatçımızın finansmana erişim sorununu büyük ölçüde çözmüş olacağız” dedi.

‘ESAS ÖNCELİĞİMİZ YATIRIM’

“Tabii ihracat yapmak için üretim yapmak lazım. Üretim için de yatırım lazım” diyen Şimşek, “Bizim esas önceliğimiz yatırım. Teşviki oraya vereceğiz, kredi imkanlarını, sınırlı imkanları biz yatırımlara yönlendireceğiz. Üretim için istihdam lazım” diye konuştu.

“Bu döngü, Türkiye’yi müreffeh yapacaktır. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde iç talebi yeniden dengelememiz gerekiyor” diyen Şimşek, “Sadece krediyle, sadece iç taleple büyüyen bir ekonomi, sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalayamaz. Sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalamak için, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünün önceliklendirilmesi lazım” ifadelerine yer verdi.

‘RASYONELLEŞME’ VURGUSUNU YİNELEDİ

Yeni dönemde en büyük önceliklerinin makro finansal istikrarın pekiştirilmesi olduğunu kaydeden Şimşek, “Bunun için, bildiğiniz gibi para politikasında rasyonelleşmeye gidiyoruz” dedi.

“Maliye politikasında deprem etkisi ki bir kerelik etkidir, onun dışında kalan alanda yine Türkiye’nin bütçeden gelirini Maastricht kriterleri ölçüsünde şekillendiriyoruz” diyen Şimşek, “Dolayısıyla bir yandan mali disiplini tesis ediyoruz, bir taraftan para politikasında enflasyonu tek haneye düşürecek bir çaba içerisine girmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

EYLÜL AYININ ORTASINDA OVP AÇIKLANACAK

Tüm bunları desteklemek için yapısal reform gündemlerinin olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Eylülün başında orta vadeli programı açıklayacağız” dedi.

“Orta vadeli programda biz yapısal reformlar noktasında da yol haritamızı paylaşacağız” diyen Şimşek, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla orta vadeli program hem özel sektör için, hem kamu için önemli bir rehber, yol haritası fonksiyonunu ifa edecek.

Enflasyon patikasını Merkez Bankası paylaştı. 2024 ve sonrasında gerek para politikasını, gerek maliye politikasını, gerekse gelirler politikasını biz bu çerçevede şekillendireceğiz.”

‘BÜTÜN POLİTİKA ARAÇLARINI KULLANACAĞIZ’

Şimşek ayrıca, enflasyonu tekrar tek hanelere düşürmek için bütün politika araçlarını kullanacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Fiyat istikrarı sağlandığında, ülkemizin çok daha hızlı büyüyeceğini geçmişte gösterdik.

2022’ye kadar, yani 1923 ve 2002 arası ortalama büyümeye oranla son 20 yıldaki ortalama büyüme oranını karşılaştırdığınız zaman, 1 puan daha yukarıdayız. Çünkü uzun bir süre enflasyonu tek hanede tutabildik. O, büyüme performansımızı arttırdı. 1 puan diye geçiştirip durmayın, 100 yıllık bir perspektifle baktınız zaman, Türkiye ekonomisi ölçeğinde 1 puan, 1 trilyon dolara denk geliyor.

Dolayısıyla ekonomimizi eğer biz fiyat istikrarını sağlayabilirsek ki bu konuda kararlıyız ve büyümemizi yukarıya çekebiliriz. Bu Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arayı daha hızlı kapatmasını sağlayacak.” (DHA)