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Şimşek, Londra’da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Londra'da yatırımcılarla görüşecek.

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Şimşek, Londra’da yatırımcılarla görüşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Londra’da yatırımcı toplantıları düzenleyecek.

Reuters’a bilgi veren dört bankacı yatırımcı toplantılarının 3 ve 4 Ekim’de Londra’da gerçekleşeceğini söyledi.

Hazine haberin yazıldığı sırada Reuters’ın konuya ilişkin sorusuna henüz yanıt vermedi.

Körfez ülkelerinden başlayan finansman ve yatırımcı görüşmeleri bu ay ABD yatırımcı toplantılarıyla devam etmişti.

Şimşek’in ABD ve Londra sonrası yıl bitmeden Asya’da da yatırımcı toplantısı düzenlemesi bekleniyor. (REUTERS)

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