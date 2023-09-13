Şimşek öğrencim olsa sınıfta bırakırım

OVP’de yer alan abartılı hedefleri eleştiren Prof. Dr. Aziz Konukman programın bir çözüm sunmadığını da belirterek “Bana böyle bir çalışmayla gelse sınıfta bırakırım” dedi.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan hedefler tartışma konusu olmaya devam ederken, İktisatçı Prof. Dr. Aziz Konukman, programda yer alan cari açık hedefini eleştirerek “OVP çöktü” dedi. OVP'de Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin bir çözümün yer almadığına işaret eden Prof. Dr. Konukman, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştirerek, “Bana böyle bir çalışmayla gelse sınıfta bırakırım” diye konuştu.

MALİYET YOK SAYILIYOR

Türkiye'nin 7 aylık cari açığı 42.3 milyar dolar iken OVP'de 2023 yıllık cari açığı tahmini 42.5 milyar dolar olarak belirlendi. İktisatçılar 7 ayda gerçekleşen cari açığa karşılık yılın geri kalan 5 ayı düşünüldüğünde OVP'de yer alan hedefin gerçekçi olmadığını ifade ediyor. OVP'de yer alan önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonun düşeceğine yönelik öngörüler de sadece talebe yönelik tedbirler alınması dolayısıyla gerçekçi bulunmuyor. Şimşek'in, enflasyon ve cari açığı azaltmak için kredi kartı harcamalarını ve kredi kullanımını kısıtlamayı temel adım olarak görmesi de uzmanlar tarafından eleştiriliyor. Mehmet Şimşek'in maliyet enflasyonunu yok saydığını söyleyen Prof. Dr. Konukman, “Cari açık hedefini görünce OVP çöktü. Ben, öğrencim bana böyle bir çalışmayla gelse sınıfta bırakırım. Mevduat faizleri, kredi faizleri yükseliyor dolayısıyla üretimde kredi maliyeti yükseliyor. Bir taraftan kur artışı dolayısıyla ithal girdi maliyeti artıyor. Mehmet Şimşek, maliyet enflasyonunu yok sayıyor. Kredi kartları ve kredide kısıtlama ile talebi geri çekersiniz ama girdi maliyetleri yönünde bir çözümünüz olmazsa bu sorun kronik hale gelir ve dolayısıyla enflasyona etkisi de kronik olur” dedi.

‘Marttan sonra stagflasyon bekliyorum'

OVP'de enflasyon hedefinin dönem sonunda (2026 yılı) yüzde 8.5 olduğunu belirten Prof. Dr. Konukman, bunun gerçekçi bir hedef olmadığını belirterek “Enflasyonda kalıcı çözüm için üretim ortamı yaratılmalı” dedi. Konukman, “Ben marttan sonra stagflasyon (yüksek enflasyon ile birlikte piyasada durgunluk) bekliyorum” diye konuştu. Konukman ayrıca, Ortodoks politikalara geçildiğinin söylendiğini hatırlatarak Ortodoks politikada Kur Korumalı Mevduat gibi regülasyonların tasfiye edilmesi gerektiğini ancak şu an sadece bu regülasyonların yumuşatıldığını söyledi.