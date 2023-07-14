Şimşek ve Erkan Hindistan’a gidecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan'a gideceği; Şimşek'e TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın da eşlik edeceği belirtildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 toplantılarına katılmak üzere Hindistan’a gidecek.

Alınan bilgiye göre, Hindistan’da düzenlenecek G20 toplantılarına Türkiye’yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek katılacak.

Bakan Şimşek’e, toplantılarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek, G20 toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyarette de yer alacak.

SICAK PARA ARAYIŞI İLE 3 ÜLKEYE GİTMİŞTİ

Öte yandan Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte haziran ayının sonlarında bir günlük çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye gitmişti.

Kısa bir süre sonra ise, bu ayın başlarında yine Yılmaz ve Şimşek Katar’a gitmiş; birkaç gün sonra da Şimşek ve Erkan Suudi Arabistan ziyaretinde bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonrasında ekonomi yönetimini değiştirmiş ve faiz politikasında da U dönüşünü kabul ettiğini ilan etmişti.

Seçim sonrasında ekonomi yönetimine atanan Yılmaz ve Şimşek'in önceliğinin, yüksek cari açık ve düşük rezerv nedeniyle zor günler yaşayan Türkiye ekonomisine yabancı sıcak para girişi sağlamak olduğu biliniyor. (AA, SÖZCÜ)

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