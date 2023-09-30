Şimşek’ten 5. ayda 3. Körfez turu

Yurt dışından para arayışlarını hızlandıran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekim ayında bir kez daha Körfez ülkelerinin kapısını çalması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Mehmet Şimşek’in yurt dışından para arayışları sürüyor.

Yüksek cari açık ve yüksek dış borç nedeniyle Türkiye’nin dış kaynak ihtiyacı devam ederken, Şimşek’in ekim ayı sonunda yeniden Körfez ülkelerinin kapısını çalması bekleniyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, Şimşek yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.

4-5 Ekim’de ilk olarak Londra’da ABD’li bankalar Citi ve BofA’nın düzenleyeceği yatırımcı toplantısına katılacak olan Şimşek, 11-14 Ekim tarihleri arasında Fas’ın Marakeş kentinde IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık toplantılarına katılacak.

19 Ekim’de Fransa’nın başkenti Paris’te yatırımcı toplantısına katılacak olan Şimşek’in ekim ayı sonunda yeniden Körfez turuna çıkması bekleniyor.

Şimşek, son olarak 19 Eylül’de ABD’nin New York kentinde Goldman Sachs’ın ev sahipliğindeki konferansta yabancı yatırımcılarla bir araya gelmişti.

ŞİMŞEK’İN KÖRFEZ MESAİSİ

5 Haziran 2023 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturan Şimşek’in geride kalan yaklaşık 4 aylık sürede dış kaynak için sık sık Körfez’deki Arap ülkelerinin kapısını çalması dikkat çekti.

22 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte “çalışma ziyareti” kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye giden Şimşek, burada BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelmişti.

9 Temmuz’da yine Yılmaz ile birlikte Katar’a giden Şimşek, burada da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmüştü.

12 Temmuz’da Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Gaye Erkan ile birlikte Suudi Arabistan’a giden Şimşek, burada Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile görüşmüştü.

Şimşek, 17-19 tarihleri arsında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan, BAE ve Katar’ı kapsayan üç günlük Körfez turuna da katılmıştı.

BAE’DEN BORÇ BEKLENİYOR

Şimşek, 11 Eylül’de yaptığı açıklamada, BAE’nin Türkiye’ye deprem ve ihracat finansmanı için vaat ettiği 11,5 milyar dolarlık borcu sene sonuna kadar aktarmasının muhtemel olduğunu açıklamıştı.

BAE’nin Türkiye’ye toplamda 51 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklanmıştı ancak 11,5 milyar dolarlık borç ve birkaç şirkete ortaklık görüşmesi dışında henüz bu yatırım programının detayları kamuoyuna yansımadı.

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