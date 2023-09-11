Şimşek’ten kredi ve kredi kartlarına düzenleme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında ekonomi politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle enflasyonun ve cari açığın kontrol altına alınmayacağını belirten Şimşek, kredi ve kredi kartlarına düzenleme geleceğini söyledi.

Şimşek, “Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz” dedi.

NTV’de açıklamalarda bulunan Şimşek, OVP’de enflasyonun 2023 için 65, 2024 için 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 için yüzde 8,5 olarak tahmin edilmesine karşın enflasyon hedeflerinin iddialı olduğuna yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Şimşek ” OVP’de enflasyonu tekrar 3 yılın sonunda tek haneli rakamlara düşürmek önceliğimiz. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Genel anlamda OVP’nin hedefleri gerçekçi bulunuyor” dedi.

2021’in Aralık ayıyla 2023’ün Mayıs’ına kadar kurun belli bir düzeyde tutulduğunu söyleyen Şimşek, “Bizim bir kur hedefimiz yok. Aslında tahmin de olmaması lazım. Biz bir program yaptık, programın değişik evreleri var” dedi.

Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Küresel ekonomiye baktığımız zaman; büyümenin düşük seyrettiği dönemdeyiz. Ortalama büyüme yüzde 3 civarında olacak.

* Dezenflasyon ve fiyat istikrarı OVP’nin en önemli bileşeni.

* OVP’de enflasyonu tekrar 3 yılın sonunda tek haneli rakamlara düşürmek önceliğimiz.

* OVP’nin ikinci ayağı bütçe açığını tekrar yüzde 3’ün altına düşürmek.

* Üçüncü önemli bileşen ise yapısal dönüşüm. Bir taraftan üretken alanlara yatırım yaparken diğer taraftan mevcut kaynakları daha verimli nasıl kullanacağımıza yönelik yapısal dönüşüm çabası olacak.

* Reformları geçmişte olduğu gibi metinle sunmadık, takvimlendirdik.

* Gerçek anlamlarda kazanımlarımızı kalıcı hale getirecek olan yapısal reformlardır.

‘KUR HEDEFİMİZ YOK’

* Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir. Biz mümkün olduğunca en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Genel anlamda OVP’nin hedefleri gerçekçi bulunuyor.

* Uzun süre kur tutulmuş. 2021’in Aralık ayıyla 2023’ün Mayıs’ına kadar kur belli bir düzeyde tutulmuştu. Biz kuru serbest bıraktık çünkü bir taraftan rasyonel politikalar diyeceğiz kurum ideali için bu doğru değil.

* Bizim bir kur hedefimiz yok. Aslında tahmin de olmaması lazım. Biz bir program yaptık, programın değişik evreleri var.

* Açık konuşalım model varsayımlarıyla realite bazen uyuşmuyor. Kurdan enflasyona geçişkenlik zamanla azalacak.

KREDİ VE KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME

* Kredi ve kredi kartlarına yeni düzenlemeler getireceğiz.

* Bu kadar yüksek seyreden bir kredi hacmiyle siz enflasyonu ve cari açığı kontrol altına alamazsınız.

* Taşıt kredilerinde biz, çok net bir şekilde sınırlayıcı bir perspektife sahibiz.

* Birinci konutu kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz ancak ikinci, üçüncü konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin vatandaşın imkanı varsa alır ama krediyle desteklemeyeceğiz.

* Programa kaynak arayışında ve Türkiye'ye yatırım arayışına girdiğimizde önce dost ülkeleri ziyaret ettik. Birleşik Arap Emirlikleri büyük bir teveccüh gösterdi ve 51 milyar dolara yakın bir program açıkladı.

DIŞARDAN GELECEK KAYNAKLAR

* BAE'nin 51 milyar dolar içerisinde yenilenebilir enerjiye yaklaşık 27 milyar dolarlık bir yatırımı gündemde. Tabii bu depolamadan tutun, güneş, rüzgar vs. Sanayi, turizm özellikle teknoloji yatırımı öngörüyorlar.

* Merkez Bankası Başkanımız ile birlikte Dünya Bankası başkanıyla uzun bir görüşme yaptık. Onlar da bizim programımızı desteklemek üzere, mevcut 17 milyar dolarlık planlamaya ilaveten 18 milyar dolar daha tahsis edeceklerini söylediler. Toplamda 35 milyar dolarlık Dünya Bankası paketi, Türkiye'ye sunulacak.

KKM AÇIKLAMASI

* Kur korumalı konusunda çok fazla konuşmayı tercih etmiyorum. Bizim önceliğimiz programı uygulamak. Önceliğimiz rezerv biriktirmek.

*Biz bunları başardığımız ölçüde, KKM’den çıkış stratejimizi uygulayacağız. Var mı stratejimiz, var. Biz burada da kademeli gideceğiz.

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