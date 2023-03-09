Şirketler 100 milyar deprem vergisi ödeyecek

Deprem yaralarının sarılması amacıyla Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketlere getirilen ek verginin miktarı belli oldu. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, şirketlerin istisna ve indirimlerinin kaldırılması yoluyla şirketlerin bir defaya mahsus olarak ödeyeceği ek vergi tutarının 100 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Erdoğan SÜZER

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Mehmet Arabacı, Afet Yeniden İmar Fonunun kurulmasını öngören yasa teklifinin görüşmeleri sırasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna açıklamalarda bulundu.

“VERGİ ÖDEYECEK ŞİRKET SAYISI 22 BİN CİVARINDA”

Düzenlemeyle sadece şirketlere yönelik bir ek verginin getirildiğini ifade eden Arabacı, şirketlerin 2022 yılı gelirleri için verecekleri beyannamelerinde indirim konusu yapılan indirim ve istisnalar üzerinden vergi ödemiş olacaklarını, bu kapsamda vergi ödeyecek şirket sayısının 22 bin civarında olacağını söyledi.

Arabacı, Kurumlar Vergisi mükellefi şirket sayısının 1 milyon civarında olduğunu, ek vergi alınacak 22 şirketin ise daha çok büyük ölçeklilerden oluştuğunu bildirdi.

11 İLE KAYITLI ŞİRKETLER ÖDEMEYECEK

TBMM Genel Kurulunda görüşülen borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik yasa teklifine eklenen maddeye göre, Kurumların ödeyeceği vergiler üzerindeki indirim ve istisnaların kaldırılması yoluyla uygulanacak ek vergi yüzde 10 olarak ifade edildi. Ek vergiyi depremde hasar gören 11 ile kayıtlı şirketler ödemeyecek.

Ek vergi alınacak istisna alanları; iştirak kazançları istisnası, yatırım fon ve ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazanç istisnası, emisyon primi istisnası, taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası, yurt dışından elde edilen ve bazı şartları taşıyan kazanç istisnaları, serbest bölge ve teknoloji geliştirme bölgesi kazanç istisnası şeklinde sıralanıyor.

EK VERGİ ALINMAYACAK

Bunların dışında yatırım indirimi, Ar-Ge indirimi, nakdi sermaye indirimi gibi indirimler üzerinden de ek vergi hesaplanacak. Ayrıca indirimli kurumlar vergisine tabi matrah üzerinden de ek vergi alınmayacak.

Ek vergi sadece şirketlerden tahsil edilecek, Gelir Vergisi mükellefleri herhangi bir ek vergi ödemeyecek. Dolayısıyla ücret, kira, gayrimenkul gibi kazançları elden edenlerden deprem vergisi alınmayacak.

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