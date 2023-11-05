Şirketler kredide sert frene bastı

Bankacılık sektörü kredi hacminde büyüme ivmesi hız keserken, 2023’ün üçüncü çeyreğinde frene en sert basan sektörler denizcilik, finansal kuruluşlar ve turizm oldu.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Bankacılık sektörü verilerine göre toplam kredi büyüme hızı yeni ekonomi yönetiminin başa geldiği haziran ayından itibaren ivme kaybına uğradı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün kredi toplamı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 12.3, ikinci çeyreğinde yüzde 17.5 artış gösterirken, üçüncü çeyrekte büyüme hızı yüzde 7'ye düştü. Böylece, eylül sonu itibarıyla sektörde toplam krediler 10 trilyon 709 milyon TL'ye ulaştı.

ÜÇ SEKTÖRDE DARALMA

BDDK'nın açıkladığı sektörel kredi veri setinden yola çıkılarak yapılan hesaplamaya göre, kredilerde frene en sert basan sektör“denizcilik” oldu. Bankalar tarafından denizcilik sektörüne kullandırılan kredi hacmi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 24 daraldı. Denizcilik sektörüne ait kredi hacmi faizlerin düşük tutulduğu birinci çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 72 oranında artış göstermişti. Bankaların “finansal kuruluşlara” kullandırdığı kredilerin toplamı da üçüncü çeyrekte yüzde 1.05 oranında daraldı. “Turizm” sektörüne kullandırılan krediler de üçüncü çeyrekte yüzde 0.1 daralma ile yerinde saydı. Üçüncü çeyrekte “inşaat” sektörüne kullandırılan kredilerin büyüme hızı yüzde 5'e, “gıda meşrubat ve tütün” sektörüne kullandırılan kredilerin büyüme hızı ise yüzde 6.5'e geriledi. Sektörel kredilerde büyüme hızı “tekstil”de yüzde 6.2'ye, “metal ve işlenmiş madenler”de yüzde 6.09'a “enerji”de yüzde 4.4'e düştü. Eylül itibarıyla en yüksek kredi yükünü 803.2 milyar lira ile “toptan ticaret ve komisyonculuk” sektörü taşırken, 733.2 milyar liralık kredi borcu ile “inşaat” ikinci sırada yer alıyor. “Enerji” sektörünün ise eylül sonu itibarıyla bankalara 675.1 milyar liralık kredi yükümlülüğü bulunuyor.

İthalat kredileri yüzde 4.3 küçüldü

BDDK verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 14.6, ikinci çeyreğinde yüzde 21.4 olan ihracat kredisi büyüme hızı üçüncü çeyrekte yüzde 14.9'a düştü. İthalat kredilerinde ise sırasıyla yüzde 12.6 ve yüzde 10 olan ilk iki çeyreklik büyüme hızı performansı, üçüncü çeyrekte yerini yüzde 4.3 daralmaya bıraktı. Yılın ilk üç ayında yüzde 7.8, ikinci üç ayında 11.7 büyüme hızı yakalayan işletme kredilerinin üçüncü çeyrekteki büyüme hızı yüzde 4.6'ya düştü. Taksitli ticari kredilerde de benzer bir gelişim gözlenerek üçüncü çeyrekte büyüme

hızı yüzde 4.3'e geriledi.