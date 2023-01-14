Site ve apartman aidatları çıldırdı

Doğalgaz, elektrik, su ve personel maliyetleri son dönemde olağanüstü artınca, apartman ve site aidatları da neredeyse kira seviyelerine yaklaştı. Aidat ödemeleri daire başına 5 bin TL’ye kadar yükseldi.

Erdoğan SÜZER

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Başta kiracılar olmak üzere apartman ve site sakinlerini şimdi de yüksek aidatlar vurmaya başladı. Asgari ücrete yapılan artışın yanı sıra doğalgaz, elektrik, su ve temizlik malzemeleri gibi genel giderlerde yaşanan olağanüstü zamlar aidatlarda büyük yükselişlere yol açtı. Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatlarının geçen kışa göre aşırı zamlanması birçok apartman ve sitelerde aidatların yüzde 200'lere varan oranlarda yükselmesine yol açtı.

ÇİFT AİDAT DÖNEMİ

Tam zamanlı apartman görevlisi istihdam etmeyen yerlerde bir yıl önce 300-500 TL civarında seyreden aidatlar bu dönemde 750-1.500 TL düzeyine fırladı. Apartman görevlisi ve güvenlik personeli istihdam eden apartman ve sitelerde ise aidatlar, daire sayısına göre değişmekle birlikte 4 bin-5 bin lira seviyelerine kadar çıktı. Maliyetlerin karşılanabilmesi için aidatlara ciddi boyutlarda zam yapılırken birçok apartman ve sitede ‘çift aidat' tahsilatları başladı.

KİRACILARA İKİNCİ YÜK

Geçmişte yoğun kış dönemlerinde nadiren başvurulan ‘çift aidat' uygulaması bu yıl maliyetlerdeki yüksek artışlar nedeniyle adeta genele yayıldı. Birçok apartman ve sitede zamlı aidatlar dahi yetmeyince ocak, şubat ve mart ayları için çift aidat toplanıyor.

Yükselen aidatlar özellikle ev kiralarını ödemekte zorlanan kiracıları vurdu. Birçok kiracının aylık konut gideri yeni aidatlarla birlikte 10 bin liraya dayandı. Bazı konutlarda aidatlar kiranın yarısına ulaşırken 8 bin 506 liralık yeni asgari ücret kira ve aidatları bile karşılayamaz hale geldi.

Halkın belini bükmeye başladı

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Emlak Müşaviri Salim Taşçı, kiralardan sonra şimdi de zamlı aidatların halkın belini bükmeye başladığını söyledi. Taşçı, en düşük aidatın kenar semtlerde 500 liradan başladığını belirtirken, merkeze yakın semtlerde bin ile bin 500 lira, merkezi semtlerde 2 bin ile 2 bin 500 lira, çok katlı bina ve rezidanslarda, 3 bin 500 ile 5 bin lira, lüks rezidanslarda ise 5 bin ile 10 bin lira seviyesine çıktığını söyledi.