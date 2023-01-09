SK On, Koç Holding ve Ford ile ortaklık konusunda karar vermedi

Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On, Türkiye'de Koç Holding ve Ford ile ortaklık fikri konusunda "Müzakerelere son verilip verilmemesine dair son karar henüz alınmadı" dedi.

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Güney Koreli elektrikli araç bataryası üreticisi SK On, Türkiye’de Koç Holding ve Ford ile ortaklık kurma konusunda henüz karar almadığını açıkladı.

Koç Holding, mart ayında söz konusu iki şirketle birlikte elektrikli araçlarda kullanılmak üzere Ankara yakınlarında batarya üretim tesisi kurmak için bağlayıcı olmayan anlaşma yapmıştı.

Güney Kore’nin Dong-A Ilbo gazetesinde, isimsiz bir kaynağa dayandırılan haberde, zayıf makro ekonomik koşullar nedeniyle SK On şirketinin anlaşmadan vazgeçtiği ifade edildi.

‘DEĞERLENDİRME TAMAMLANMADI’

SK On tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Mart 2022’deki bağlayacılı olmayan anlaşmadan bu yana Türkiye’de ortaklık fikrini değerlendiriyoruz ancak henüz değerlendirme tamamlanmadı. Müzakerelere son verilip verilmemesi konusundaki son karar henüz alınmadı” denildi.

Koç Holding, Ford ve SK On, 2025 yılında üretime geçecek ve yılda 30-45 gigawatt (GWh) hacimde batarya üretecek fabrika kurulmasını değerlendiriyorlardı. (REUTERS)

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