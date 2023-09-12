Smurfit Kappa ve WestRock birleşerek ambalaj devi yaratacak

İrlanda merkezli Smurfit Kappa ve ABD merkezli WestRock yaklaşık 20 milyar dolar değerinde dünyanın en büyük kağıt ve ambalaj üreticilerinden birini oluşturmak için anlaşma imzaladı.

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Avrupa’nın en büyük kağıt ve ambalaj üreticisi Smurfit Kappa ve ABD’nin en büyük ikinci ambalaj şirketi WestRock, yaklaşık 20 milyar dolarlık bir anlaşmayla birleşerek dünyanın en büyük ambalaj üreticilerinden biri haline gelecek.

İki şirketin yaptığı açıklamada, birleşmenin ardından şirketin yeni adı Smurfit WestRock olacak.

Şirket, 30 Haziran’da sona eren mali yılı için elde ettiği 34 milyar dolar gelirle borsada işlem gören en büyük ambalaj işletmesi konumuna gelecek.

Anlaşmaya göre, WestRock hissedarlarının sahip oldukları her hisse için bir yeni Smurfit WestRock hissesi elde edeceği ve ellerindeki her hisse için 5 dolar nakit alacakları belirtiliyor. Bu değerleme hisse başına 43.51 dolara denk geliyor.

Avrupa’nın en büyük kağıt ve ambalaj üreticisi Smurfit Kappa, Avrupa’nın 22 ülkesinde ve Güney, Orta ve Kuzey Amerika’da 13 ülkede faaliyet gösteriyor. Westrock ise ABD’nin en büyük ikinci ambalaj şirketi konumunda. (REUTERS)

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