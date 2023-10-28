Son 5 yıl Cumhuriyet’in en başarısız yıllarıydı

Cumhuriyet’in ilan edildiği tarihten 1950’li yıllara kadar ekonomi yönetiminde sürdürülen başarı ivmesinin süreklilik gösteremediğini ifade eden Eğilmez, “Son beş yıl Cumhuriyet döneminin en başarısız beş yılıdır” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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“Cumhuriyet Ekonomisinin 100 Yıllık Bilançosu” başlıklı bir yazı kaleme alan Hazine eski Müsteşarı Mahfi Eğilmez, Cumhuriyet'in ilan edildiği tarihten 1950'lere kadar ekonomi yönetiminde sürdürülen başarı ivmesinin süreklilik gösteremediğini ifade etti. Dünya ve Kore ile olan kişi başına gelir karşılaştırmasının bu durumu açıkça ortaya koyduğunu anlatan Eğilmez, “Son beş yıl Cumhuriyet döneminin en başarısız beş yılıdır. Bizden çok geride başlayan Bulgaristan ve Romanya refah düzeyi olarak son beş yılda bizi geçmiştir” dedi

SOSYAL KARNE ZAYIF

Eğilmez'in dikkat çektiği Güney Kore ekonomik kalkınma ile gelişerek yüksek gelirli bir ülke haline geldi. Orta gelir tuzağına yakalanmadan büyüyen Kore'de kişi başına milli gelir 33.147 dolara ulaştı. Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri ise 2022'yi 10.655 dolar seviyesinde tamamladı.

Eğilmez'in paylaştığı Cumhuriyet'in sosyal karnesine göre ise 140 ülkenin karşılaştırıldığı Hukukun Üstünlüğü endeksinde Türkiye 116. sırada bulunurken, Romanya 38., Bulgaristan ise 68. sırada yer aldı. Bununla birlikte Romanya'da enflasyon yüzde 8.8, Bulgaristan'da yüzde 6.3 iken Türkiye'nin yüzde 61.53 oranında yüksek enflasyonla mücadele ettiğini not etmek gerekir. Eğilmez yazısını, “Her ne kadar Cumhuriyet döneminin son beş yılını en başarısız dönem olarak nitelendirsek de bu dönemi, geçmişin bütün sosyal, siyasal ve ekonomik birikimlerinin bir kenara bırakıldığı ve Cumhuriyet ideallerinin terk edildiği bir dönem olarak nitelediğimizde; Cumhuriyet dönemine dahil etmemizin doğru olup olmadığı konusu tartışmalı hale geliyor” ifadeleriyle sonlandırdı.

Milli gelir yerinde saydı

Yazısında ekonomi politikalarını dönemlere ayırarak analiz eden Mahfi Eğilmez, 2007-2017 yıllarında piyasa ekonomisine dönüş yaşandığına işaret ederek, enflasyonun tek haneye gerilediğine, 859 milyar dolar olan gayrisafi yurt içi hasıla ile kişi başına milli gelirin 10.696 dolara çıktığına dikkat çekiyor. 2018 ve sonrasında irrasyonel politikalar uygulandığını belirten Eğilmez, başkanlık sistemine geçişle birlikte Merkez Bankası bağımsızlığının tümüyle ortadan kalktığını, 906 milyar dolarlık milli gelir ile kişi başına milli gelirin 10.655 dolara gerilediğine dikkat çekiyor.